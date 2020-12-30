ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي بمطار عدن اليمني إلى 26 قتيلا

أعلن وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 26 شخصاً وإصابة 50 آخرين من مستقبلي الحكومة عند وصولها إلى مطار عدن الدولي بينهم مدنيون وعاملون في المطار في الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن.

وقال وزير الداخلية اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "إن الهجوم الإرهابي لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض، ولن يثني الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في كافة المحافظات المحررة من خلال تطبيع الحياة العامة وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والمضي بثبات صوب استعادة الدولة ومواجهة ومحاربة الانقلاب والإرهاب بكل أشكاله، وذلك من خلال تلاحم وتكاتف كافة القوى الوطنية وبمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية".

وأشار، إلى استمرار الجهود والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لمعرفة وكشف تفاصيل وملابسات العملية الإرهابية .. لافتا إلى أن الجهة المستفيد من ذلك الهجوم الإرهابي هي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً..مؤكداً ان الهجوم يثبت تقاسم المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية الأدوار فيما بينها من خلال استهدافها وحربها ضد اليمن وسعيها لاستهداف الأمن والاستقرار وعدم نجاح توحد الجبهة الوطنية التي ستكتب على أيديها نهاية المشروع الإيراني التدميري في اليمن.

وتعهد وزير الداخلية اليمني، في ختام تصريحه، بالمضي قدماً على طريق تضحيات الشهداء والجرحى الأبطال الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة وسالت دمائهم الزكية رخيصة فداءا للوطن في سبيل تحرير العاصمة المؤقتة عدن وسائر مناطق ومدن اليمن من المليشيا الإرهابية والانقلابية، مترحماً على أرواح كافة الشهداء الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.