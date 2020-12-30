 بالفيديو.. روبوتات ترقص باحترافية بمناسبة رأس السنة الجديدة - بوابة الشروق
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بالفيديو.. روبوتات ترقص باحترافية بمناسبة رأس السنة الجديدة

وكالات:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:45 ص

قدمت روبوتات من بوسطن ديناميكس رقصتها الأولى معا للاحتفال بالعام الجديد. وضمت "المجموعة" اثنين من الروبوتات الشبيهة بالبشر "أطلس"، وروبوت كلب "سبوت" ونموذجا آخر على عجلات، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

لقد أتقنت الروبوتات بالفعل العديد من الأعمال، منها الجري وفتح الأبواب وغسل الأطباق، واليوم تظهر قدرتها على الرقص باحترافية.

وتم اختيار أغنية "هل تحبني" كخلفية موسيقية للرقص. وأشار ممثلو الشركة إلى أنهم اجتمعوا للاحتفال ببداية العام الجديد، معربين عن أملهم في أن يكون هذا العام القادم أسعد من الحالي.

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