أكد مانشستر سيتي استئناف تدريباته بعد ظهر اليوم الأربعاء في أكاديمية السيتي لكرة القدم.

وكانت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، يوم الإثنين الماضي، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليج، قد تأجلت لأجل غير مسمى بسب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي السيتي.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي أن الفريق قد خضع لإختبار كورونا بالأمس، ولم تكشف النتائج حتى الأن عن أي حالات إيجابية جديدة.

وأضاف النادي في بيانه أن مباني تدريب الفريق الأول قد خضعت لتنظيف عميق خلال الـ48 ساعة الماضية، وستظل غالبية هذه المرافق مغلقة، مع استئناف عمليات التدريبات فقط.

ويتمنى الجميع في مانشستر سيتي الشفاء العاجل لجميع زملائهم الذين لا يزالوا في عزل ذاتي بعد اختباراتهم الإيجابية.