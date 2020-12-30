انتقادات لرئيس وزراء السويد بسبب التسوق وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

واجه عدد من أبرز أعضاء حكومة السويد، من بينهم رئيس الوزراء، انتقادات بسبب تجاهل القواعد الإرشادية الخاصة بوباء كوفيد-19، على ما يبدو، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وكان رئيس الوزراء ستيفان لوفين، ووزير العدل مورجان جوهانسن، من بين هؤلاء الذين وردت أسماؤهم في وسائل الإعلام هذا الأسبوع، بسبب الاستهانة بالقيود، التي يصرون على ضرورة اتباعها، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.



فقد توجه لوفين إلى مركز تسوق خاص بأعياد الميلاد "الكريسماس" بدون ارتداء كمامة، بعد أن كان قد ناشد السويديين بشكل صريح لتفادي تلك الجولات، قبل موسم الأعياد.



وأقر متحدث باسمه بالقيام بالجولة، التي يقول إنه "تم التخطيط لها بعناية" لتفادي مخاطر غير ضرورية.



ويزيد هذا التطور من سلسلة من وقائع الإحراج والارتباك على الصعيد السياسي في تعامل السويد مع أزمة كوفيد-19.



ودافعت البلاد في بادئ الأمر عن استراتيجية عدم الإغلاق، قبل أن تتراجع عنها في الأسابيع الأخيرة وسط عودة ارتفاع حالات الإصابة مما يهدد بإرباك نظام الرعاية الصحية.