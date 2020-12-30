القبض على زعيم المعارضة الأوغندية بوبي واين قبيل الانتخابات

قال نجم البوب ​​الأوغندي روبرت كياجولاني الذي تحول إلى سياسي، عبر موقع تويتر، إن السلطات الأوغندية ألقت القبض عليه وفريق حملته قبل أسبوعين فقط من الانتخابات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقبض على المرشح الرئاسي، المعروف باسم بوبي واين، عدة مرات خلال العامين الماضيين بتهم مختلفة من بينها الخيانة، وأدى القبض عليه الشهر الماضي إلى اندلاع أعمال شغب لقي إثرها العشرات حتفهم، وكثيرا ما ينتقد كياجولاني الرئيس الذي يحكم البلاد منذ أمد طويل يوري موسيفيني لفشله في مواجهة الفساد والبطالة، وسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الشرطة على تويتر، إنه قبض على عدد من أعضاء فريق كياجولاني بتهمة التحريض على العنف وعرقلة ضباط الشرطة أثناء أداء واجبهم، وانتهاك بروتوكولات الصحة والسلامة ومخالفات مرورية مختلفة.

وأفادت الشرطة "نود أن نوضح أنه تم احتجاز المرشح بسبب استمراره في تنظيم تجمعات حاشدة وسط التهديدات المتزايدة لفيروس كورونا، في تجاهل تام لإرشادات لجنة الانتخابات ووزارة الصحة. وسيتم نقله إلى منزله".