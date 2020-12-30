أول رد للحوثيين عن الهجوم على مطار عدن: تصفية حسابات داخل التحالف

نفت جماعة أنصار الله اليمنية، وجود علاقة لها مع الهجوم الذي تعرض له مطار عدن اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

‏وقال الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني، ضيف الله الشامي، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء، إن «التصريحات المرتبكة لحكومة مرتزقة الرياض عن انفجارات مطار عدن تثير علامات الاستفهام».

وأضاف أن هذه التصريحات «محاولة للتغطية على جرائمهم ضد المدنيين ولتصفية الحسابات البينية لأطراف الارتزاق»، على حد تعبيره.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإيراني، حمل، في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مسؤولية انفجارات مطار عدن.

وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي كان من المقرر لها بدء مهامها اليوم.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.