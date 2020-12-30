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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. وزير الصناعة السعودي يتلقى جرعة لقاح كورونا الأولى

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:04 م

عرضت وكالة الأنباء السعودية «واس» مقطع فيديو يرصد تلقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد-19».

وانطلقت المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الجاري، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات «كوفيد-19».

وانطلقت الحملة بحضور وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، الذي تلقى اللقاح ليكون من الأوائل الذين تلقوا اللقاح في المملكة، بحسب صحيفة الرياض السعودية.

 


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