الرئيس اليمني يشكل لجنة للتحقيق في الحادث الإرهابي بمطار عدن

وجه الرئيس اليمني المشير الركن عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات العمل الارهابي الاجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الاجهزة الامنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

وأكد الرئيس اليمني، خلال اتصال مع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن الأعمال الإرهابية التي تنفذها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا والجماعات الارهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.

كما وجه الحكومة وأعضاءها بالعمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب مليشيا الحوثي الايرانية، مؤكدًا أن اليمن تمر بمرحلة استثنائية تتطلب تظافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة كافة التحديات من اجل الوصول باليمن الى آفاق رحبه يسودها الامن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك ان تلك المحاولات البائسة لقوى التمرد والانقلاب والشر والظلام لن تثني الحكومة عن القيام بمهامها بل ستزيدها اصراراً على الاضطلاع بمهامها الميدانية في عدن والمحافظات المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة تلك القوى الظلامية والانتصار لمشروع اليمن الاتحادي الجديد.