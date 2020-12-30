جونسون: يجب مضاعفة الجهود من أجل مواجهة فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" اليوم الأربعاء على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بالفيروس.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، إنه لهذا الأمر فقد تم وضع المزيد من المناطق في المستوى الرابع في وقت سابق.

وأضاف جونسون أنه لن يتم إعادة فتح العديد من المدارس الابتدائية الأسبوع المقبل وسيتم نشرها على الموقع الالكتروني للحكومة، ودعا المواطنين البريطانيين إلى البقاء في منازلهم خلال أعياد الميلاد وتجنب التجمعات الكبيرة من أي نوع.

وأشار جونسون إلى أنه سيكون لدى المملكة المتحدة عشرات الملايين من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية مارس المقبل، ونعمل على بدء البرنامج في أسرع وقت ممكن.