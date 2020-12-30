المركزي التونسي يقرر التمديد في خلاص القروض بسبب تداعيات كورونا

قرر البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، التمديد في فترة التأجيل لسداد القروض المتعثرة بسبب استمرار تداعيات وباء كورونا على الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات.

وقرر البنك تأجيل خلاص أقساط القروض إلى نهاية شهر يوليو عام 2021 كما قرر أيضا التمديد في الأجل الأقصى لمنح التمويلات الاستثنائية إلى نهاية ديسمبر من نفس العام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وأشار البنك في بيان له إلى أنه "بالرغم من بوادر الاستئناف التدريجي، بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، فإن النشاط الاقتصادي لا زال يعاني من تأثيرات الجائحة على الطلب الداخلي والخارجي في ظل القيود التي عادت لفرضها أهم البلدان الشريكة".

وأضاف أن هذه الإجراءات أعاقت تعافي القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير وقطاع الخدمات، لا سيما السياحة والنقل الجوي، إضافة إلى تذبذب إنتاج القطاعات الاستخراجية"، في ظل الوضع الاجتماعي الداخلي.

وتسببت الأزمة الاقتصادية وتحت وطاة وباء كورونا في تسريح الآلاف من العمال، فيما تتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد في كامل عام 2020 بنسبة 7%.