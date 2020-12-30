قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن الهجوم «الإرهابي الجبان» على مطار عدن يضع الحكومة في قلب مسؤوليتها، معقبًا: «مهمتنا إنهاء الانقلاب».

وأضاف، في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة في عدن ستبقى وتمارس مسؤولياتها، متابعًا: «لن تثنينا أيادي الإرهاب والغدر عن استكمال النصر».

وتعرض مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، لانفجار قوي هز العاصمة المؤقتة، بالتزامن مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي كان من المقرر لها بدء مهامها اليوم.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.

وحمل وزير الإعلام اليمني في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، معمر الإيراني، ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، مسؤولية الهجوم على مطار عدن.