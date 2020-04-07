المراكز الأمريكية تسجل 1783 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، بتسجيلها 1783 وفاة جديدة بفيروس كورونا من الساعة 16:00 من يوم الأحد وحتى الساعة 16:00 من يوم الاثنين.

وذكرت المراكز الأمريكية، في إحصائية يومية تعكس الوضع حتى 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة مقارنة بتقريرها في اليوم السابق، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 19232843 بزيادة 176974 حالة مقابل 145959 من السبت حتى الأحد.

وأضافت أن عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا "COVID-19" ارتفع إلى 334029 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1783 شخصا مقارنة مع 1345 في الإحصائية السابقة.

من جانبها، تفيد جامعة "جونز هوبكينز" المعنية بمتابعة سير الجائحة في البلاد، بأن عدد الإصابات وصل حتى الآن إلى 19448626، بينها 336947 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.