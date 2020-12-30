النرويج تعطي أولوية للعاملين بالقطاع الصحى في قائمة التطعيم ضد كورونا

ذكر المعهد النرويجي للصحة في بيان على موقعه الإلكتروني، أن البلاد ستخصص جرعات كافية لتطعيم 15 ألف من العاملين فى القطاع الصحى بسبب المخاطر من تعرضهم للعدوى في الأسابيع المقبلة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن هناك مخاطر واسعة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة للكثير من حالات التفشي المحلية وزيادة إقليمية أيضا.

وتابع أن معدلات العدوى العالية في الدول المحيطة والمخاطر من المزيد من السلالات المختلفة المعدية لعبت أيضا دورا في القرار.

وأعطت النرويج أولوية للمقيمين بدور رعاية المسنين والأشخاص المسنين في خططها للتطعيم.