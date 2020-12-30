 الصحة التركية: تسجيل 254 وفاة و15692 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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الصحة التركية: تسجيل 254 وفاة و15692 إصابة جديدة بكورونا

علم تركيا
علم تركيا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:13 م

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجل 254 وفاة و15692 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 20642، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2194272.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة عبر "تويتر": إن "عدد الحالات النشطة والمرضى في وحدات العناية المركزة يواصل الانخفاض".

وأضاف: "نتمنى أن نرى انعكاس هذا الانخفاض على عدد الوفيات قريبا، سنتغلب على الفيروس بالمكافحة الجماعية".


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