المتحدث باسم جونسون: بريطانيا تسعى لتمديد عطلة البرلمان حتى 11 يناير

قال جيمي ديفيز، المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الحكومة تعتزم تأجيل عودة مجلس العموم للانعقاد بعد عطلة الشتاء لمدة أسبوع حتى 11 يناير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ديفيز قوله للصحفيين إن "هذا يأتي اعترافا بأن العديد من أعضاء مجلس النواب اضطروا للعمل طوال عطلة عيد الميلاد للتحضير لاستدعاء البرلمان".

وبدأ نواب البرلمان البريطاني مناقشاتهم بشأن مشروع قانون التجارة الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق للاتفاق ليصبح قانونا في بريطانيا.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس العموم بالبرلمان، المكون من نواب منتخبين، على مشروع القانون بعد ظهر اليوم، وسوف يتم إرسال الاتفاق بعد ذلك إلى مجلس اللوردات - الذي يضم نوابا غير منتخبين - لبدء النقاش حوله.

ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل على الاتفاق صباح اليوم الأربعاء - بعد أسبوع فقط من التوصل للاتفاق.