 الصين تؤكد التزامها بتحقيق الاستقرار في سلاسل الصناعة والإمداد خلال 2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تؤكد التزامها بتحقيق الاستقرار في سلاسل الصناعة والإمداد خلال 2021

بكين - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:20 ص

أكدت الصين، اليوم، التزامها بالعمل على تحقيق الاستقرار في سلاسل الصناعة والإمداد وتحسينها خلال عام 2021.

وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني "شياو يا تشينغ" -في تصريح خلال مؤتمر عمل في بكين- إنه سيتم بذل المزيد من الجهود لمراقبة وتقييم سلامة سلاسل الصناعة والإمداد الرئيسية، وتعزيز سلاسل الإمداد في الصناعة التحويلية ومعالجة الروابط الضعيفة، داعيا إلى تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التصنيع وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف في سلاسل الصناعة والإمداد.

وأضاف أن الصين ستبذل جهودا لبناء المزيد من سلاسل الصناعة والإمداد الأكثر استقلالية والتي يمكن التحكم فيها، حيث إن أمن واستقرار هذه السلاسل هما أساس تشكيل نموذج تنموي جديد (الجمع بين تعزيز الاستهلاك المحلي والتصدير).

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