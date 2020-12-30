إجازة عيد الميلاد تؤثر بالسلب على جمع القمامة في أمريكا: زيادة تفشي كورونا

أعلنت عدة ولايات أمريكا تعطل خدمة جمع القمامة خلال احتفالات رأس السنة؛ بسبب الإجازات التي سيحصل عليها المسئولون عن جمع القمامة من الصناديق بالشوارع.

وبحسب فضائية "نيوز فور جاكس" الأمريكية، فإن هناك مقاطعات ظلت دون جامعي القمامة من 25 وحتى 28 ديسمبر بسبب عيد الميلاد، وهناك أخرى لن يحصل سكانها على الخدمة خلال رأس السنة فقط.

وخلال هذه المدة، طالبت مكاتب خدمات التحصيل التابعة لإدارة خدمات البيئة، الجميع، بترك القمامة كالمعتاد في الصناديق أو الاحتفاظ بها حتى إعادة التشغيل، وسيتم تحصيلها بمجرد العودة من الساعة 6 صباحًا وحتى 5:30 مساءً، منبهة على الجميع بتغليف النفايات السائلة قبل وضعها في حاوية القمامة، مع الاحتفاظ بالمواد القابلة لإعادة التدوير نظيفة؛ حتى يسهل جمع النفايات بعد الإجازة.

ومع استمرار وجود فيروس كورونا التاجي حول العالم وإصابته للعشرات يوميًا، ستشكل القمامة المتراكمة خطرًا على سكان الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أداة لنقل العدوى.

وقال البروفيسور جوان سانتيني، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والبيولوجيا الهيكلية والجزيئية في جامعة كوليدج البريطانية، إن القمامة الملوثة تساعد في انتشار كوفيد-19 من خلال إصابة الحيوانات التي ستكون عاملًا رئيسيًا لنقل الفيروس للإنسان.

وأضاف أنه في ظل وجود الفيروس التاجي يجب التخلص من القمامة أكثر من أي وقت مضى وبشكل صحيح، موضحًا أن الحيوانات ستكون قادرة على مساعدة المرض في التفشي خلال أيام؛ لهذا يجب الحذر من الاحتفاظ بالقمامة في الشوارع أو حتى بالمنازل، وفقًا لصحيفة الصباح الوطنية البريطانية.

وأكد شوكو سوتو، مدير برنامج النفايات الصلبة في اليابان، أن الأقنعة والقفازات وغيرها من معدات الحماية الشخصية التي تقاوم العدوى يجب أن يتم وضعها في أكياس محكمة الغلق قبل إلقاؤها في القمامة لأنها تنشر الفيروس التاجي وتزيد من خطره.