استطلاع: العديد من سكان ألمانيا يعتبرون تطبيق التحذير من كورونا عديم الفائدة

كشفت نتائج استطلاع نُشِرَت في برلين، اليوم الأربعاء، أن العديد من سكان ألمانيا يعتبرون تطبيق التحذير من كورونا غير صالح لمكافحة الجائحة.

جاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أُجْرِيَ في كل أنحاء ألمانيا بتكليف من وزارة الدولة التابعة لرئاسة حكومة ولاية بادن فورتمبرج وحصلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" على نسخة منه.

وأظهرت النتائج أن 33% من غير المستخدمين يعتبرون أن التطبيق عديم الفائدة ولم يساعد في شيء، فيما قال 19% إن القلق على بياناتهم الشخصية أو الشعور بالتعرض للمراقبة كان السبب في عدم استخدام التطبيق.

وأوضحت النتائج أن 16% من غير المستخدمين لديهم هاتف ذكي لا يمكن تحميل التطبيق عليه.

من جهته، قال فينفريد كريتشمان، رئيس حكومة الولاية:" التطبيق نقطة انطلاق جيدة، لكنه لم يحقق، وفقا لانطباعي، كل إمكانياته على نحو بعيد حتى الآن".

وشمل الاستطلاع أكثر من 1000 شخص، قال 36% منهم إنهم حملوا التطبيق وقاموا بتفعيله مقابل 58% قالوا إنهم لم يفعلوا ذلك، و6% قالوا إنهم ليس لديهم هاتف ذكي.