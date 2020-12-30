الهند تتجه لتصدير لقاحات كورونا إلى الدول العربية

تسعى الهند لتصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول العربية؛ حيث تقوم شركات هندية حاليا بإنتاج اللقاح وفق المعايير العالية، كما أكد خبراء ومراقبون من الهند مقيمون في دبي.



وتتولى شركات "زيدوس كاديلا" و"بهارات بايوتيك" ومعهد "سيرام" إنتاج اللقاح المرتقب.



وحسب تقرير حكومي هندي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه اليوم الأربعاء، فإن الهند حققت مساهمات كبيرة في أسواق اللقاح في العالم تصل إلى ربع حجمها البالغ 35 مليار دولار، كما تشكل لقاحاتها إمدادات 60% من اللقاحات المقدمة لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة.



ووفق التقرير، تنتج الهند 30 نوعا من اللقاحات يستفيد منها 140 بلدا في العالم وتشكل جميعها 45ر1 مليار جرعة.



ويقول المستشار الاستراتيجي الهندي المقيم في دبي فهيم أحمد إن "الأسواق العالمية والعربية والأفريقية تحتاج إلى خيارات متعددة للقاحات لأن هناك حاجة كبيرة لعدد كبير من الجرعات، وهناك دول لا تستطيع شراء لقاح الدول الغربية أو لأنه لا يتم منحهم الأولوية".



وتابع أحمد "الهند لديها قدرة كبيرة للإنتاج سنويًا، والذي يشرف عليه علماء أكفاء في منشآت طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أسعارها المنخفضة مقارنة بباقي اللقاحات العالمية".



وذكر فهيم أحمد، أنه "رغم كل التحديات التي واجهت الهند فقد سعت للتقدم العلمي والتنمية كاستراتيجية وطنية، والذي ازداد في الوقت الذي احتفلت فيه الهند بتشكيل دستورها الديمقراطي الذي تم وضعه في عام 1949، وكذلك إحياء الذكرى 12 للهجوم الإرهابي في مومباي والذي كان يهدف إلى شل العاصمة الاقتصادية للهند".



وأضاف: "إذا أخذنا في الاعتبار استجابة الهند لمكافحة جائحة COVID-19 فإن برنامجها الوطني للاكتفاء الذاتي دليل حقيقي على القدرات الاستراتيجية للبلاد ليس فقط لإدارة الوباء في الهند ولكن أيضًا لتوسيع عروضها إلى الدول الأخرى ومنها الدول المجاورة للهند وكذلك العالم العربي".



وأعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة "هيتيرو" الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من 300 مليون جرعة سنوية من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.



يذكر أن الهند حققت نجاحًا كبيرًا في تصنيع المعدات التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة كورونا من صفر في بداية الوباء إلى 1691 مصنعا حيث بلغت حاليا طاقة الإنتاج المليون، وزاد عدد المصنّعين لأجهزة التنفس الصناعي من ثلاثة في بداية الوباء إلى 25 الآن، أما بالنسبة للأقنعة يتم إنتاج ملايين الكمامات يوميا، مقابل 100 ألف في بداية الوباء.



كما قامت الهند بإطلاق برنامج شراكات لتسريع التجارب السريرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة، وتشترك أيضا في آلية "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات الملتزمة بإيصال 200 مليون جرعة.