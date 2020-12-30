الكاظمي يدعو القوات العراقية لتوفير المناخ الآمن لإجراء الانتخابات المقبلة

دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء القوات المسلحة العراقية لتوفير المناخ الآمن لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة منتصف العام المقبل.

وقال الكاظمي، خلال كلمة له في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة:" أمامنا واجب حماية الانتخابات، وعلى الجميع أن يعمل من الآن لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات عام 2021".

وخاطب أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قائلا: "أنتم رمز العراق وإنجازاتكم في عام 2020 كبيرة ومفخرة لنا... فهو عام القضاء الكامل على تنظيم داعش وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون أفضل على المستوى الأمني".

وأكد "علينا توحيد جهدنا الاستخباري لنخلق التكامل المطلوب في عملنا الأمني والاهتمام بالبناء النفسي للمقاتلين والمنتسبين والولاء للدولة، وأن نعلّم كل الأجيال الأمنية الجديدة أن العراق غالٍ، دفعنا دما غاليا للحفاظ على أمنه ووحدته وسلامة شعبه رغم التحديات".

وشدد الكاظمي على أن "ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث".

وقال إن "التحديات لم تنته بعد، ما زال أمامنا الكثير لعمله، وما زال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها".