السلام يستضيف مباراة الأهلي وسونيديب في دوري الأبطال

أنهى النادي الأهلي إجراءات السماح بإقامة مباراته أمام سونيديب بطل النيجر ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب ستاد السلام.

ومن المُقرر أن يستضيف الأهلي يوم الثلاثاء 5 يناير فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز خارج قواعده بهدف نظيف الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن تصل بعثة سونيديب إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين، إلا أنه لم تخطر النادي الأهلي حتى الآن بموعد الوصول، وفقًا لتصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.

وحصلت إدارة الأهلي بفضل المباحثات المكثفة خلال الأيام الماضية على الموافقات الأمنية اللازمة من أجل إقامة اللقاء على ملعب الأهلي وي السلام، والذي استضاف جميع مبارياته في الدوري هذا الموسم.