 عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات القومي للمسرح غدا - بوابة الشروق
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عرض «ظل الحكايات» ضمن فعاليات القومي للمسرح غدا


نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 5:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 5:09 م
تقدم فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "ظل الحكايات" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في الدورة الثالثة عشر، حيث يعرض في المسابقة الرسمية يومي الخميس والجمعة المقبلين على مسرح الغد بالعجوزة، في تمام السادسة مساء.

يذكر أن "ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، يؤدي إلى دخول الإنسان لعالم أحلام أخرى، فالعرض رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى يبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ويغوص مع الشخصيات إلى العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي، وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

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