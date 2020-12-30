بايدن يختار امرأة لشغل منصب نائب وزير الدفاع

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اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كاثلين هيكس المسئولة السابقة في وزارة الدفاع "بنتاجون"، إبان إدارة الرئيس باراك أوباما، لتكون أول نائبة لوزير الدفاع، وفقًا لما ذكره مكتبه الانتقالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن هيكس، التي ترأس فريق بايدن الانتقالي للبنتاجون، تعمل مديرة برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن.

وشغلت هيكس منصب نائبة وكيل وزارة الدفاع للاستراتيجية والخطط والقوات من 2009 إلى 2012، ونائبة لوكيل وزارة الدفاع للسياسة من 2012-2013.

ويعتزم بايدن أيضًا ترشيح كولن كال، مستشاره السابق للأمن القومي السابق عندما كان نائبًا للرئيس، لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسات.