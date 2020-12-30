وزير الرياضة يصدر قرارًا بتشكيل الإتحاد المصري للألعاب الترفيهية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية .

وتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كلا من أحمد عاطف عبدالعلبم البكري رئيسا، ورمضان شعبان سليمان نائباً ، ومحمود أحمد شلبي أميناً للصندوق ، وأحمد عباس وحازم محمدين سلمان وأحمد مصطفي يوسف ومصطفي قنديل سيد ومصطفي إبراهيم أحمد أعضاء مجلس الإدارة .

وتندرج ألعاب الزهر ، الدومينوز ، التك بول ، كورف بول ، فوت فولي ، ضمن أنشطة الإتحاد ، طبقاً لقرار وزير الشباب والرياضة بإشهار الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية إتحاد نوعي في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 .