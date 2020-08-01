كوريا الجنوبية تسجل 1050 إصابة و20 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية سجلت 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 95 ألفا و773 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن وزارة الصحة سجلت أيضا 20 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 879 حالة ليصل معدل الوفيات نسبة 1.47%.

وبلغ عدد المرضى بكوفيد-19 في حالة حرجة أو خطرة بجميع أنحاء البلاد، 332 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الذين غادروا الحجر الصحي بعد التعافي الكامل إلى 41 ألفا و435 شخصا، بزيادة قدرها 732 شخصا عن اليوم السابق.