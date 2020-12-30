جونسون: مليون شخص يتلقون لقاح فايزر بنهاية اليوم ولكن وضع الجائحة صعب للغاية

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حوالي مليون شخص سيكون قد تم تطعيمهم بلقاح فايزر بنهاية اليوم الأربعاء لكن وضع الجائحة لا يزال "صعبا للغاية".

وأضاف جونسون في مقابلة مع عدة شبكات تليفزيونية أن الحكومة تشدد قيود مكافحة الفيروس في انجلترا.

وتابع جونسون في المقابلة التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن إعادة الأطفال إلى المدرسة يشكل تحديا.

واستطرد "ما زالت هناك أسابيع صعبة وربما شهور أمام هذا البلد ".

واشار جونسون إلى إن ليلة رأس السنة الجديدة تخاطر بانتقال الفيروس بشكل كبير، وحث الجمهور على أن يظل منضبطا ويتبع قواعد مكافحة الجائحة.

وأوضح "الأمل في اللقاح والاختبار لايكفيان وحدهما بالنسبة للأسابيع القليلة المقبلة ، وربما لفترة أطول"

وذكر رئيس الوزراء البريطاني : "نحن الآن في أشهر الشتاءالصعبة للغاية حيث يجب الحفاظ على التركيز ، والحفاظ على الانضباط".