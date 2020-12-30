قرقاش: الهجوم على مطار عدن يستهدف اتفاق الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ‏‎إن الهجوم على مطار عدن يستهدف اتفاق الرياض وما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق.

وأضاف قرقاش، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء: «سيفشل التحريض والتخريب والعنف والإرهاب أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن والمنطقة».

وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي كان من المقرر لها بدء مهامها اليوم.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.