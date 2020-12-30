الدفاع الروسية: دخول أولى منظومات «إس-500» الخدمة في 2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه وفقا للخطط الموضوعة، سيتم إنجاز اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-500" مع بدء دخولها إلى الخدمة في القوات المسلحة عام 2021 .

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفوروتشكو، في حديث لجريدة "كراسنايا زفيزدا" التابعة للوزارة نشر مساء الثلاثاء: "من المخطط إنجاز اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي إس-500 ومحطة الرادارات فورونيج، التي يبلغ نطاق موجاتها متر، ودخولها للخدمة العسكرية عام 2021"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وشدد كريفوروتشكو على أن "وتيرة التزود بالأنواع الحديثة للأسلحة والمعدات التي تم إصلاحها وتحديثها ستبقى عام 2021 على المستوى السابق".

وأفادت تقارير إعلامية بأن المنظومات الروسية الجديدة أظهرت خلال اختباراتها القدرة على إصابة أهداف على بعد 2ر481 كيلومتر، أي أبعد بـ80 كيلومترا من مدى عمل أي منظومة دفاع جوية مستخدمة في العالم.