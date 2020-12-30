الشباب والرياضة بالإسكندرية تعلن النتيجة المبدئية لانتخابات برلمان الشباب

أعلنت اللجنة العليا لإنتخابات برلمان الشباب الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، النتيجة المبدئية بمشاركة 5 قوائم و29 مرشحا فرديا.

الجدير بالذكر أن العملية الاتنخابية استمرت على مداريومى 29 ، 28 ديسمبر 2020 بعدد 102 مقر انتخابى داخل مراكز الشباب لعدد 54 دائرة انتخابية فى محافظات (إسكندرية ، البحيرة ، أسوان ، الأقصر ، قنا ، سوهاج ، أسيوط ، المنيا ، بنى سويف ، الفيوم ، الجيزة ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، مطروح).

وتيسير على الناخبين لممارسة حقهم الانتخابى قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح مقرات انتخابية للمغتربين فى جميع محافظات الجمهورية بمقرات مديريات الشباب والرياضة.

وتبدأ الطعون الكترونيا من بوابة وزارة الشباب والرياضة، صباح غدا الأربعاء حتى الساعة 12 مساء، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية مع بداية العام الجديد يوم الجمعة أول يناير ٢٠٢١.