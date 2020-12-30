ميناء دمياط يتعامل مع 25 سفينة متنوعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 25 سفينة متنوعة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27225 طن تشمل: 10250 طن يوريا، و500 طن جبس، و1000 طن زيت طعام، و4485 طن فوسفات، و9960 طن رمل، و1030 طن داى امونيا.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25649 طن تشمل : 14000 طن ذرة، و 1471 طن سكر، و1200 طن فول، و1029 أطنان خشب زان، و2404 أطنان كلوريد إيثيلين، و5117 طن جيلاتين، و428 طن حديد.



بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 723 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات (زيتون وبطاطس وفاصوليا وخس و بسلة و خضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية (بصل وقرع عسل وكراوية وليمون) وفواكة (بلح وبرتقال ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن، وهولندا وباكستان وأمريكا وسيريلانكا والصين والهند وإندونيسيا وسنغافورة ومالطا وإنجلترا وسلوفينيا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1373 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172272 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 56142 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1376 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، وقطاران بعد أن قاما بتفريغ عدد 53 حاوية قادمين من الاسكندرية و 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5148 شاحنة.