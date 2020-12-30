ولايتان تستأنفان موجة الإضرابات العامة في تونس مع بداية العام الجديد

أعلنت ولايتا القصرين وقفصة في تونس، الدخول في إضراب عام مع بداية العام الجديد للمطالبة بفرض عمل وبمشروعات للتنمية.

وهذه أحدث تحركات احتجاجية، معلنة بعد موجة إضرابات عامة شملت في وقت سابق عدة ولايات من بينها القيروان وتطاوين وباجة وجندوبة.

واختار اتحاد الشغل في ولاية القصرين تاريخ 26 يناير المقبل ليوم الإضراب العام، وهو تاريخ يحمل رمزية كونه يذكر بصدامات سابقة بين أنصار الاتحاد والأجهزة الأمنية في احتجاجات اجتماعية ضد حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1978.

وتعد القصرين أكثر المناطق فقرا في الولايات الغربية وكانت إحدى أبرز الجهات المنتفضة ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في ثورة 2010.

وتدخل أيضا ولاية قفصة، التي تضم مناطق الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات، في إضراب عام يوم السابع من نفس الشهر للاحتجاج ضد الحكومة بسبب التأخر في تطبيق قرارات سابقة تخص التنمية في الجهة.

وعرف انتاج الفوسفات الحيوي للاقتصاد التونسي انهيارًا إلى قرابة النصف مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة عام 2010 بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات في الجهة ضد البطالة وظروف العيش.

وتتزامن هذه التحركات مع ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت قبل عشر سنوات وأفضت إلى إنهاء حكم بن علي الذي غادر إلى المنفى في المملكة السعودية في 14 يناير 2011، حيث توفي في وقت سابق هذا العام.

وحققت تونس انتقالا سياسيا بوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات ديمقراطية وفتح الباب للتعددية الحزبية غير أن الوضع الاقتصادي المتدهور أبقى على الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين ظروف العيش لا سيما في الجهات الداخلية البعيدة عن المدن الكبرى.

وتتوقع الحكومة انكماشا للاقتصاد الوطني في كامل عام 2020 بحوالي 7% تحت وطأة وباء كورونا والأزمة الاجتماعية، في أسوأ مؤشر للاقتصاد منذ منتصف القرن الماضي.