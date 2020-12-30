التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنصب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية اعتبارا من 3 يناير حتى 14 من نفس الشهر، على أن يشترط في المتقدم لشغل هذه الوظيفة أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة للشروط العامة لتولي الوظائف العامة والتي من بينها حسن السمعة.



وتقدم طلبات شغل الوظيفة إلى باهر بدر- بمكتب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 9ص حتى الـ2 ظهراً عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية بمقر الوزارة بشارع 101 قصر العيني، القاهرة الدور الثاني.