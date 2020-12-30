سكاي نيوز: قتلى وجرحى في انفجار مطار عدن

‏وقع قتلى وجرحى في الانفجارات التي استهدفت مطار عدن، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة.

وأفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة أحد مصوريها المتواجدين في مكان الحادث.

وذكرت مصادر سكاي نيوز، أنه حدث انفجارين، أحدهما استهدف مدرج مطار عدن، والآخر صالة المطار، وذلك بصواريخ كاتيوشا.

وأعلنت وسائل إعلام متواجدة في عدن، في وقت سابق، عن سماع دوي انفجار في مطار عدن، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة.

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، اليوم الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مؤكدا ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.