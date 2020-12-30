سنغافورة تحتجز شخصا لاتهامه بالتورط في قضية تجسس بأمريكا

ذكر بيان لإدارة الأمن الداخلي في سنغافورة، أنه تم إلقاء القبض على ديكسون يو، الذي أقر سابقا أنه كان يعمل كعميل غير قانوني لصالح الصين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.



وألقت السلطات القبض على يو، لدى عودته إلى سنغافورة اليوم، بموجب قانون الأمن الداخلي.



وستستجوب السلطات ديكسون يو، لتحديد ما إذا كان قد شارك في أي أنشطة، تضر بأمن سنغافورة.



وذكرت الإدارة أن "سنغافورة لن تسمح لمواطنينا بالتخريب أو استخدامهم من قبل أي جهات أجنبية، تضر بأمننا ومصالحنا الوطنية".



وكان سنغافوري قد حكم عليه بالسجن من قبل الولايات المتحدة في قضية تجسس لصالح الصين.