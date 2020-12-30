وزير الاتصالات: مستمرون في تقديم المزيد من الخدمات على منصة مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تحول الدولة الرقمي يحقق قدرًا كبيرًا من الشفافية وييسر الحياة على المواطنين، من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية.

وأضاف طلعت، في لقاء عبر الإنترنت على شاشة «التليفزيون المصري»، خلال تغطية خاصة قدمتها الإعلامية ريهام الديب، مساء الثلاثاء، أن الوزارة مستمرة، بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، في تقديم المزيد من الخدمات على منصة مصر الرقمية.

وأكد أن الخدمات التي تتيحها منصة مصر الرقمية تناسب أطياف المصريين كافة، سواء كانوا يستطيعون التعامل بشكل مباشر مع الإنترنت أو لا، وذلم من خلال مجموعة من المنافذ صممت خصيصا لمن لا يستطيعون التعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا.

وأوضح أن وزارة الاتصالات تنهج نهجًا هرميًا في التدريب ورفع القدرات باعتباره حجر الزاوية للوزارة، متابعًا: «لدينا مجموعة من البرامج التدريبية المختصرة التي لا تستغرق وقتا وإتاحتها للمواطنين لتمكينهم من التعامل مع التكنولوجيا في حياتهم اليومية».

ونوه بأن هذه البرامج تمكن الشباب من الحصول على فرص عمل بعد التدريب، لينافس في سوق العمل المحلي والعالمي وهو يجلس في منزله مز خلال منصات العمل الحر، ذاكرًا مبادرة «مستقبلنا رقمي» المتعلقة بهذا الأمر.