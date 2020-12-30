ارتفاع واردات أمريكا من البنزين الأوروبي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع

أظهرت بيانات حركة النقل البحري التي تجمعها وكالة بلومبرج للأنباء ارتفاع كميات البنزين التي استوردتها الولايات المتحدة من أوروبا خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 ديسمبر الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع، فيما تراجعت واردات الديزل (السولار) خلال الفترة نفسها.

وذكرت بلومبرج أن متوسط كميات البنزين ارتفع إلى 272 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر الحالي.

وكان متوسط الواردات خلال الأسبوع 228ألف برميل يوميا.

في الوقت نفسه فإن 6 ناقلات فرغت 8ر1 مليون برميل بنزين خلال الأسبوع الماضي في موانئ الساحل الشرقي في حين استقبلت موانئ الغرب الأمريكي 69 ألف برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الديزل خلال الأسبوع الماضي بنسبة 75% اسبوعيا لتسجل 490 ألف برميل مقابل حوالي مليوني برميل خلال الأسبوع السابق.