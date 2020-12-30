منار يهنئ العاملين بمطار القاهرة للحصول على شهادة تجديد الترخيص الدولي

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هنأ وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، العاملين بمطار القاهرة الدولي لاجتيازهم التفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري للتأكد من تطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.

وأعرب الطيار محمد منار عن سعادته بحصول مطار القاهرة الدولي على تجديد شهادة الترخيص الدولية لمدة ثلاث أعوام، مشيدا بالتطور والتحديث الكبير الذى شهده المطار خلال الفترة الاخيرة مما جعله فى مقدمة المطارات الدولية بالمنطقة والذى جاء بجهد جميع العاملين داخل شركة ميناء القاهرة الجوي وحرصهم على تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة داخل صالات المطار في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد مما يجعله دائما فى مصاف المطارات الدولية فى العالم.

يذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري للتأكد من التزام المطارات بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية والتي تتوافق مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.