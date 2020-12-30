التحالف: اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن

أعلن التحاف العربي بقيادة السعودية أن قواته اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون لاستهداف قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية عن التحالف أن قواته اعترضت ودمرت «طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق».

وتعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.