سيناتور مكسيكي: سيتم تمرير قانون شراء البنك المركزي للدولار في فبراير

قال أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ المكسيكى إن المكسيك ستوافق على الأرجح على مشروع قانون يجعل البنك المركزي مشتري الدولار في البلاد كملاذ أخير بعد تغييرات ستخفف المخاوف من أنه قد يجبر البنك على قبول أموال غير مشروعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السيناتور أليخاندرو أرمينتا في مقابلة عبر الهاتف إن المشرعين سيضعون تفاصيل مع مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية في يناير ، مما يمهد الطريق أمام مجلس النواب للموافقة على الاقتراح في فبراير.

وأوضح إذا تم تعديل مشروع القانون، فسيتعين على مجلس الشيوخ إجراء تصويت نهائي قبل أن يصبح قانونا.

وتعد تصريحات أرمينتا أحدث علامة على أن المشرعين لن يتراجعوا عن مشروع قانون يجعل البنك المركزي المكسيكي، المعروف باسم "بنكسيكو"، والعديد من الاقتصاديين في حالة من الغضب.

ويقول المنتقدون إن مشروع القانون يهدد استقلالية صانعي السياسة وقد يعرض الاستقرار المالي للخطر.

بينما يقول المؤيدون إن التشريع ضروري بعد أن دفعت حملة أمريكية صارمة بعض البنوك الأمريكية إلى قطع العلاقات معها نظرائها المكسيكة التي لا تستطيع الآن التخلص من الدولارات الزائدة.

وقال أرمينتا، الذي يرأس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ "سوف نوافق على القانون.. نريد توضيح هذا".