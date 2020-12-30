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وزير الصحة الروسي: الوضع مع فيروس كورونا في البلاد لا يزال متوترًا

وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو - ارشيفية
وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 2:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 2:37 م
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن الوضع مع جائحة كورونا المستجد في بلاده بأنه لا يزال متوترًا، مشيرًا إلى انخفاض في عدد المرضى المصابين بنحو 4% خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف موراشكو - في تصريح صحفي لقناة (روسيا - 24) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - : "اليوم لا يزال الوضع متوترًا بشكل عام، فقد سجلنا الأسبوع الماضي انخفاضًا في عدد الأشخاص المصابين بأمراض نشطة بحوالي 4%".

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد قد أعلن، في وقت سابق اليوم، تسجيل 26 ألفًا و513 إصابة جديدة و599 وفاة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و131 ألفًا و550 إصابة، وإجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 56 ألفا و426 حالة وفاة.

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