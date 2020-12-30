اليابان تسجل 3608 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت اليابان 3 آلاف و608 إصابات جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، متجاوزة عتبة الـ3 آلاف حالة لأول مرة في ثلاثة أيام.

وذكرت صحيفة /جابان تايمز/ اليوم الأربعاء أن إجمالي الوفيات بين مصابي كورونا ارتفع بمقدار 59 شخصا فيما ارتفع عدد مرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطيرة في جميع أنحاء البلاد إلى رقم قياسي جديد بلغ 675 بزيادة قدرها 14 شخصا عن اليوم السابق.

وفي العاصمة طوكيو، بلغ العدد اليومي للإصابات الجديدة 856 حالة، ولا يزال عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة في طوكيو بالقرب من أعلى مستوى سجلته العاصمة منذ أوائل مايو الماضي.

وفي الحالات الجديدة، شكل الأشخاص في العشرينيات من العمر أكبر فئة من المصابين بتسجيل 220 شخصا، يليهم 169 شخصًا في الثلاثينيات من العمر و129 شخصًا في الخمسينيات من العمر. وبلغ العدد التراكمي للحالات المصابة في العاصمة 57896 حالة.

وأوقفت اليابان أمس الأول الاثنين دخول الوافدين الجدد من الرعايا الأجانب غير المقيمين إلى البلاد من معظم أنحاء العالم حتى نهاية يناير المقبل، في إطار مساعيها لمنع انتشار سلالة جديدة من الفيروس يحتمل أن تكون أكثر قابلية للانتقال والعدوى.