قتلى وجرحى في هجوم استهدف حافلة في سوريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأربعاء، أن 28 مواطنا قتلوا في هجوم "إرهابي" استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الحافلة كانت تسير في منطقة كوباجيب بمحافظة دير الزور جنوب شرقي البلاد، عندما وقع "الهجوم الإرهابي".

وأضافت أن الحافلة كانت تتحرك بين حمص ودير الزور شرقا، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن هذه المنطقة كانت خاضعة يوما ما لمسلحي داعش، الذين برغم فقدانهم السيطرة على أراض في سوريا، لا يزالون نشطين في المناطق الصحراوية والريفية في جنوب وشرق البلاد.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المهاجمين نصبوا كمينا لثلاث حافلات بعد إقامتهم نقطة تفتيش على طول الطريق.

وأعرب مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، عن اعتقاده بأن المهاجمين من مسلحي داعش، وقد وضعوا عبوات ناسفة على الطريق ثم فتحوا النار على الحافلات.

وأكد أن الهجوم راح ضحيته 30 شخصا، جميعهم جنود عائدون للديار لحضور الأعياد مع أسرهم.