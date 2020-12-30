 بنك برقان الكويتي يحصل على قرض مجمع بقيمة 390 مليون دولار - بوابة الشروق
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بنك برقان الكويتي يحصل على قرض مجمع بقيمة 390 مليون دولار

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:25 ص

أعلن بنك برقان الكويتي، توصله إلى اتفاق مع عدد من البنوك الدولية والإقليمية للحصول على قرض مجمع بقيمة 390 مليون دولار ومدته 3 سنوات لدعم معدل السيولة النقدية لديه والوفاء بالاشتراطات التمويلية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، فإن سعر الفائدة على هذا القرض تبلغ 110 نقاط أساس فوق سعر الليبور الأمريكي (سعر الفائدة بين البنوك الأمريكية).

وتضم قائمة البنوك المشاركة في تقديم القرض آي.سي.بي.سي وميزوهو، وبنك الصين الزراعي، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش.إس.بي.سي ولاندسبنك، وإم.يو.إف.جي، وستاندرد تشارترد بنك.

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