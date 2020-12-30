وزير الخارجية الألماني: برلين لا تزال ملتزمة بهدف الـ2% لميزانية الدفاع

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن حكومة بلاده لا تزال ملتزمة، بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الرامي إلى وصول نفقات دفاع الدول الأعضاء إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إن حكومته حددت طريقا حول كيفية الوصول إلى هذا الهدف.

وأضاف ماس: "غير أني أعتقد أنه نظرا لأزمة كورونا، فإن كل الدول ستضطر إلى إعادة ترتيب مالياتها، وعندئذ سيتعين الحديث عما يعنيه هذا بالنسبة للمسار الذي تم السير فيه وبالنسبة للهدف بوجه عام".

يذكر أن الحكومة الألمانية تعتزم الوصول بهذه النسبة إلى 5ر1% من إجمالي ناتجها المحلي بحلول 2024.