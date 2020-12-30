وزيرة الصناعة: لا نقص نهائيا في المستلزمات الطبية خصوصا الكمامات بكل أنواعها

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم حصر لكل المصانع والشركات التي تعمل في مجال تصنيع الكمامات، مع الوقوف على ما حولت خطوط الإنتاج منها، مؤكدة حرصها أن تكون هذه القناعات مستوفية لكل المواصفات الصحية.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي نقص نهائيًا في أي من المستلزمات الطبية، وعلى رأسها الكمامات بكل أنواعها، مدللة على ذلك بأنه تم، خلال فترة من الفترات، المبادرة بتقديم المستلزمات الطبية لكثير من الدول.

وأشارت إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المنوط بها توريد كل المستلزمات إليها خصوصًا فيما يتعلق بالكمامات، لافتة إلى جهود الوزارة في العمل مع كل مصانع الجمهورية.

وأوضحت أن كل الكمامات التي كان يتم إنتاجها كانت توفر للمستشفيات، مضيفة: «عشان أعمل مواصفة قياسية واعتمدها للكمامة وألزم المصانع بيها كان شيء جديد بالنسبالنا».

وتابعت: «كل الشركات والصناعة عملت في هذه المنظومة بشكل متكامل.. كانت عملية محكمة، الناس بتشتغل وفيه آلية توريد وتوزيع منضبطة، سواء على مستوى المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو حتى الخاصة بالقوات المسلحة».