محافظ كفر الشيخ يسلم إيصالات سداد قيمة التصالح على مخالفات البناء للمستفيدين من حياة كريمة

سلم جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إيصالات سداد قيمة جدية التصالح على مخالفات البناء على عدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "التصالح الحياة"، والمنطبقين عليهم شروط المبادرة والتي أطلقتها مؤسستا "حياة كريمة، وصناع الخير"، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، برعاية وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وسيتم سداد باق المبالغ المستحقة على المخالفين خلال الأيام المقبلة.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولكل من ساهم في سداد قيمة جدية التصالح على المباني المخالفة، مؤكدين أنهم يشعرون بالارتياح، بعد تسلمهم إيصالات السداد.

وقال نور الدين إن الدولة وأجهزتها تشعر بمعاناة المواطنين، وتقدم لهم وخاصة الفقراء كل الدعم، مشيراً إلى أنه تم سداد قيمة جدية التصالح للحالات غير القادرة والأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل، وأهالي السجناء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة الغير منتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابي الحروب والحوادث، وكبار السن، من الذين تقدموا بأوراقهم في المركز التكنولوجي بكفر الشيخ، خلال الأيام التي أعلن عن المبادرة الخاصة بكل مركز من مراكز المحافظة، وسيتم سداد كل المبالغ المستحقة المتبقية لكل حالة خلال الأيام المقبلة.