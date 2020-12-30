شرطة كوريا الجنوبية تنهي التحقيق في مزاعم تحرش عمدة سيئول المتوفي بمساعدته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شرطة كوريا الجنوبية إنها أغلقت تحقيقات استمرت لمدة 5 أشهر حول مزاعم قيام عمدة سيئول الراحل بارك وون سون بالتحرش الجنسي بمساعدته، وفشلت في التوصل لنتيجة في القضية.

وأفادت وكالة شرطة سيئول التي بدأت التحقيقات في يوليو الماضي بأنها أنهت التحقيقات دون توجيه لائحة اتهام وسترفع القضية إلى النيابة.

وأضافت في بيان: "نظرنا في المستندات المقدمة واستدعينا الضحية والشهود ولكن لأن بارك تم العثور عليه ميتا نخطط لرفع القضية إلى النيابة دون توجيه لائحة اتهام وفقا للقانون ذي الصلة".

وتقول الشرطة إنها استدعت 26 شاهدا و5 متهمين، بما يشمل من يعملون في مكتب سكرتارية مدينة سيئول من أجل التحقيق.

وقد وجد بارك ميتا في جبل بسيئول في العاشر من يوليو، بعد يومين من تقديم مساعدته شكوى تحرش جنسي ضده.