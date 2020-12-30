مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا يدعو لوضع الجهات المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش» في قائمة العقوبات

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الثلاثاء، قرارا يدعو إلى مواصلة إدراج شخصيات وكيانات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين في القائمة الأممية للعقوبات.

وأعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه البالغ من استمرار وجود "القاعدة" و"داعش" ومضمون إيديولوجياتهما وإجراءاتهما، وكذلك من تزايد عدد خلاياهما في العالم كله.

وجاء في الوثيقة: "يواصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعوة كل الدول الأعضاء إلى تكثيف تقديم الطلبات إلى لجنة العقوبات لإدراج شخصيات ومجموعات ومنشآت ومؤسسات تتناسب مع المعايير المحددة في قائمة العقوبات".

وأوضحت الوثيقة أن الغرض من هذا القرار يتمثل في ضمان بقاء قائمة العقوبات، التي تستهدف التنظيمين، موثوقة ومحدثة.