 سوريا: حوالي 700 حالة وفاة بفيروس كورونا بمناطق شمال البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: حوالي 700 حالة وفاة بفيروس كورونا بمناطق شمال البلاد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:54 ص

أقترب عدد الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية من 700 حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) عن بيان لوزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء القول إنه تم " تسجيل وفاة 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 696".

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 105 إصابات جديدة مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 11243، كما تعافت 56 حالة من بين المصابين ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5248.

وكان فريق " المنسقون لاستجابة سورية " حذر من تفاقم الوضع الصحي في مناطق شمال سورية خاصة في المخيمات بعد تجاوز المصابين 20 ألف حالة وعدد الوفيات أكثر من 300.

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