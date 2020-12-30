سوريا: حوالي 700 حالة وفاة بفيروس كورونا بمناطق شمال البلاد

أقترب عدد الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية من 700 حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) عن بيان لوزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء القول إنه تم " تسجيل وفاة 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 696".

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 105 إصابات جديدة مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 11243، كما تعافت 56 حالة من بين المصابين ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5248.

وكان فريق " المنسقون لاستجابة سورية " حذر من تفاقم الوضع الصحي في مناطق شمال سورية خاصة في المخيمات بعد تجاوز المصابين 20 ألف حالة وعدد الوفيات أكثر من 300.