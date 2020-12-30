قاسم يكشف تطورات موقف الزمالك من احتراف مصطفى محمد

كشف أشرف قاسم نجم الزمالك السابق والمشرف عن فريق الكرة، عن آخر التطورات الخاصة برغبة المهاجم مصطفى محمد في خوض تجربة احترافية.

ويضغط اللاعب على إدارة الزمالك من أجل الموافقة على عرض سانت إيتيان الفرنسي الذي كان قد تلقاه بقيمة تصل إلى 3.5 مليون يورو، الأمر الذي ترفضه إدارة القلعة البيضاء ولجنة الكرة بالنادي، سواء لعدم تناسب العرض مع القيمة التسويقية الحقيقية للاعب، أو لحاجة الفريق لجهوده.

وأكد قاسم أن الزمالك أبلغ مصطفى محمد بضرورة الاستمرار لما بعد أولمبياد طوكيو قبل الموافقة على احترافه.

وأشار قاسم إلى أن الزمالك بحاجة إلى 3 لاعبين لتعويض مصطفى محمد، معتبرا أن المقابل المادي ليس السبب الرئيسي في رفض عرض احتراف اللاعب.

وأضاف أن حلم مصطفى محمد في خوض التجربة الاحترافية بأحد الدوريات الكبرى، لكن هناك مسؤولية مشتركة، خاصة أنه يجب عليه وضع مصلحة النادي في الاعتبار.

وختم مؤكدا على أن استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق والمشاركة في الأولمبياد قد يمنحه فرصة لتلقي عروض احترافية من أندية أكبر.